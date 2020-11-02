Цель РК - до 2050 года перейти к углеродной нейтральности

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РК сохраняет приверженность заявленной ранее цели перейти к 2050 году к углеродной нейтральности в рамках борьбы с изменением климата. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин. Выступая во вторник на заседании правительства, он призвал к общенациональным усилиям по достижению данной цели с помощью «спокойного и хладнокровного» подхода. «Углеродная нейтральность - это направление, в котором мир должен двигаться вместе, чтобы вместе реагировать на климатический кризис», - подчеркнул глава государства,- РК должна активно участвовать в этой глобальной тенденции как ответственный член мирового сообщества. Президент поручил правительству подготовить дорожную карту для перехода от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии. Он призвал изучить различные меры по ускорению преобразования энергии, такие как отказ от углеродного топлива, развитие водородной экономики и расширение использования возобновляемых источников энергии. Мун Чжэ Ин отметил, что отказ от углеродного топлива - непростая задача для РК, которая в значительной степени полагается на ископаемое топливо. Тем не менее, «реагирование на изменение климата - это не вариант, а необходимость»,- подчеркнул он.