ВОЗ: В КНДР не выявлены больные COVID-19

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В Северной Корее не выявлено ни одного больного COVID-19 по результатам проведения в октябре 10.462 ПЦР-тестов. Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём еженедельном отчёте о ситуации с COVID-19 в мире. Данные отражают количество выявленных больных на 29 октября. При этом 5.368 жителей Северной Кореи имели подозрение на коронавирус, в том числе, 8 иностранцев. В отчёте о ситуации в КНДР также сообщается, что в период с 15 по 22 октября в изоляцию был дополнительно определён 161 человек. Таким образом, общее количество изолированных составило на 22 октября 32.011 человек. Ранее глава представительства ВОЗ в КНДР Эдвин Сальвадор сообщал, что на 17 сентября на Севере было проведено 3.374 теста на COVID-19. Спустя почти месяц эта цифра выросла примерно на 7 тысяч, что может свидетельствовать о быстром распространении вируса. С другой стороны, рост тестирований обусловлен предоставлением Северу дополнительных тест-наборов.