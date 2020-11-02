87% жителей РК ощущают серьёзность климатического кризиса

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87% жителей РК считают климатический кризис серьёзным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телерадиокомпанией KBS совместно с международной экологической организацией «Гринпис» среди тысячи взрослых жителей РК с 16 по 19 октября. 74% опрошенных ощутили серьёзность климатического кризиса этим летом вследствие участившихся тайфунов и сезонных дождей. 53% респондентов считают, что наибольшее влияние климатических изменений ощутит следующее поколение, а 9% опрошенных считают, что изменения коснутся уже этого поколения. На вопрос о собственных усилиях ради улучшения экологии 92% респондентов ответили, что сортируют мусор, 88% сократили использование одноразовых предметов. Семь из десяти человек готовы к повышению тарифов на электричество ради сокращения выбросов углерода. В качестве замены угольной энергетики 24,8% респондентов видят солнечную энергетику, 20,8% - водородную, а 18,9% - атомную. При этом уровень предпочтения ветряной энергетики составил лишь 4,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.