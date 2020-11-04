В ВВС РК сформирована новая разведывательная эскадрилья

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В военно-воздушных силах РК сформирована 39-я разведывательная эскадрилья. Новое подразделение сформировано в ВВС РК впервые за 24 года. Оно займётся круглосуточным наблюдением за всей территорией Корейского полуострова с использованием пяти типов разведывательных самолётов. К ним относятся уже используемые самолёты-разведчики RF-16 и RC-800, а также новые разведывательные средства Global Hawk и отечественные беспилотные летательные аппараты средней и большой высотности, которые находятся сейчас в стадии разработки. Благодаря оптическим и инфракрасным камерам, разведывательные средства позволяют идентифицировать необычные сигналы, а разнообразные датчики сбора информации обеспечивают раннее обнаружение запусков баллистических ракет или активности, связанной с ядерными разработками. Кроме того, современная система внутренней связи позволит новому подразделению обмениваться информацией в режиме реального времени и обеспечивать эффективное взаимодействие ВВС с другими родами войск.