Суточное число новых случаев COVID-19 в РК вновь более ста

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 ноября в стране зарегистрированы 118 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 26.925. Таким образом, после двух суток, когда число новых случаев инфекции было менее ста, психологически важный рубеж вновь оказался превышен. Очаги инфекции периодически возникают в медицинских учреждениях, главным образом, в домах престарелых. Органы здравоохранения по-прежнему опасаются появления случаев заражения, связанных с вечеринками в честь Хэллоуина в минувшие выходные дни. За сутки 3 ноября от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались 2 человека, а общее количество умерших составило 474. Завершили лечение 106 человек, а общее число вылечившихся – 24.616 человек. Проходят курс лечения 1.835 человек, 53 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии