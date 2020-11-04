Президент РК отклонил отставку Хон Нам Ги с поста министра планирования и финансов

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Президент РК Мун Чжэ Ин отклонил прошение об отставке, поданное вице-премьером, министром планирования и финансов Хон Нам Ги. Как сообщил представитель администрации президента Кан Мин Сок, Хон Нам Ги сообщил главе государства о своём желании уйти в отставку по окончании состоявшегося во вторник заседания кабинета министров. Ранее в тот же день Хон Нам Ги принял участие в заседании парламентского комитета по планированию и финансам. Отвечая на вопрос депутата от правящей Демократической партии Тобуро Чон Иль Ëна, он сообщил, что налог на доход от акций сохранится на уровне 1 млрд вон или 878 тыс. долларов. По его словам, активное обсуждение данной проблемы продолжается более двух месяцев. В этой ситуации кто-то должен был взять на себя ответственность, - заявил он, объясняя причину желания уйти в отставку.