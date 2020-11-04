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Политика

Подробности трагического инцидента в Жёлтом море решено не разглашать

Write: 2020-11-04 13:56:51Update: 2020-11-04 18:58:57

Photo : YONHAP News

Министерство обороны РК решило не разглашать содержание аудио- и видеоматериалов, касающихся трагического инцидента в Жёлтом море, в ходе которого сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства РК был застрелен северокорейскими военными. Тем самым был отклонён запрос родственников погибшего на получение доступа к материалам. В присутствии адвоката им сообщили, что запрашиваемые данные не подпадают под действие Закона о раскрытии информации и считаются конфиденциальными на основании Закона о защите военной тайны. Раскрытие информации может привести к раскрытию методов работы  военной разведки. Родственники погибшего, которые обещали сохранить конфиденциальность, выразили несогласие с решением военных, предположив, что его истинной причиной является попытка скрыть некомпетентность и многочисленные недоработке в охране границы. 
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