Подробности трагического инцидента в Жёлтом море решено не разглашать

Photo : YONHAP News

Министерство обороны РК решило не разглашать содержание аудио- и видеоматериалов, касающихся трагического инцидента в Жёлтом море, в ходе которого сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства РК был застрелен северокорейскими военными. Тем самым был отклонён запрос родственников погибшего на получение доступа к материалам. В присутствии адвоката им сообщили, что запрашиваемые данные не подпадают под действие Закона о раскрытии информации и считаются конфиденциальными на основании Закона о защите военной тайны. Раскрытие информации может привести к раскрытию методов работы военной разведки. Родственники погибшего, которые обещали сохранить конфиденциальность, выразили несогласие с решением военных, предположив, что его истинной причиной является попытка скрыть некомпетентность и многочисленные недоработке в охране границы.