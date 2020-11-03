Итоги выборов в США мало повлияют на финансовый рынок РК

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Хотя мировой финансовый рынок колеблется по мере подсчёта голосов на президентских выборах в США, он относительно стабилен по сравнению с ситуацией, которая была на прошлых выборах американского президента в 2016 году. К такому выводу пришли участники совещания по вопросам макроэкономики, состоявшегося 5 ноября в Сеуле под председательством заместителя министра планирования и финансов РК Ким Ён Бома. Его главной темой были возможные последствия результатов президентских выборов в США для внутреннего и мировых финансовых рынков. Ким Ён Бом говорил о том, что на отечественном финансовом рынке сохраняются относительно хорошие тенденции. Хотя рост нестабильности будет какое-то время неизбежен, это влияние не будет сильным с учётом широких рамок смягчения денежно-кредитной политики США. Коснувшись текущей экономической ситуации в РК, Ким Ён Бом отметил её улучшение в третьем квартале. По его мнению, положительные тенденции вселяют уверенность в продолжении экономического роста и восстановлении экономики.