Профицит платёжного баланса РК в сентябре – максимальный за два года

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По данным Банка Кореи, профицит текущего платёжного баланса РК в сентябре составил 10 млрд 210 млн долларов, что 31,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Это лучший показатель с сентября 2018 года. Суммарный показатель за период с января по сентябрь в этом году также вырос и составил 44 млрд 300 млн долларов. Профицит товарного баланса составил в сентябре 12 млрд 20 млн долларов, что на 3 млрд 320 млн долларов больше, чем год назад. Это максимум за последние два года. Экспорт, на долю которого приходится половина южнокорейского ВВП, вырос в сентябре на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 49 млрд 850 млн долларов. Импорт вырос на 1%, составив 37 млрд 830 млн долларов. По прогнозу Банка Кореи, профицит текущего платёжного баланса составит в этом году 54 млрд долларов, а в 2021 году - 55 млрд долларов.