В РК возобновлён выпуск скидочных купонов на туристические услуги

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4 ноября в РК возобновился выпуск скидочных купонов на проживание в отелях и другие туристические услуги. По сообщению Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, такое решение принято с целью оказать помощь туристической отрасли, пострадавшей от COVID-19. Купоны можно скачать с сайтов 24-х популярных онлайн-турагентств. Скидка по купонам на проживание в гостинице составляет до 40 тыс. вон (35 долларов). Выпущены в общей сложности 1 млн купонов, которые можно использовать в период с 4 ноября по 23 декабря, исключая пиковые сезоны, такие как рождественские и новогодние праздники. Действие купонов распространяется на зарегистрированные отели, курорты, пансионаты, мотели. Помимо этого, с 4 ноября на веб-сайте Interpark Ticket можно скачать скидочные купоны на посещение крупных парков развлечений, за исключением Lotte World. Доступны 36 тыс. купонов.