В РК второй день более ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 ноября в стране зарегистрированы 125 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.050. Более ста новых случаев инфекции фиксируется два дня подряд из-за появления новых очагов инфекции в столичном регионе. Органы здравоохранения опасаются появления случаев инфекции, связанных с вечеринками в честь Хэллоуина в предыдущие выходные дни. Кроме того, вирус был подтверждён у репортёра, освещавшего церемонию прощания с покойным председателем группы Samsung Ли Гон Хи, состоявшейся 26 октября. По оценкам органов здравоохранения, церемонию посетили не менее тысячи человек. Всех их призвали пройти тест на наличие вируса. За минувшие сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончался один человек, общее количество умерших - 475. Завершили лечение 119 человек, а общее число вылечившихся – 24.735 человек. Проходят курс лечения 1.840 человек, 51 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.