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Политика

Сеул создаст систему видеосвязи для межкорейских переговоров

Write: 2020-11-05 11:32:45Update: 2020-11-05 12:01:57

Сеул создаст систему видеосвязи для межкорейских переговоров

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК планирует создать систему видеосвязи, которая в будущем может быть использована для контактов между двумя Кореями. Об этом стало известно 5 ноября по сообщениям ряда правительственных источников. Согласно плану, в следующем году специально оборудованная студия для видеоконференций появится в Центре межкорейских переговоров в районе Самчхон-дон в Сеуле. Ожидается, что для связи по выделенному каналу будет использоваться прямая телефонная линия между двумя Кореями. Это обеспечит техническую совместимость систем при соединении по видеосвязи. С распространением COVID-19 видеоконференции стали в КНДР привычным явлением. Строительство помещения для видеоконференций планируется с учётом необходимости дистанционного проведения переговоров между двумя Кореями, однако потребность в таком формате существует уже сейчас для проведения встреч и консультаций как внутри страны, так и за рубежом. 
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