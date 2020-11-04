Северокореец, бежавший на Юг, – гражданское лицо

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Северокореец, перешедший границу и арестованный в среду утром, – гражданское лицо. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, он был обнаружен через 14 часов после пересечения границы на её восточном участке на территории уезда Косон-гун провинции Канвондо. Поиски нарушителя начались после того, как технические средства контроля зафиксировали факт перехода военной демаркационной линии во вторник поздно вечером. Беженец перелез через заграждение из колючей проволоки, что зафиксировано средствами видеоконтроля, и был арестован в пределах буферной зоны примерно в 1,5 км к югу от заграждения. При этом звуковые датчики не сработали, начата проверка их исправности, сообщил представитель штаба. Во время ареста беженец изъявил желание остаться на Юге, ведётся расследование.