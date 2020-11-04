Возобновлены туры в погранпункт Пханмунчжом

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Программа туристических поездок в пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне возобновлена после 13-месячного перерыва, вызванного африканской чумой свиней. 4 ноября состоялась церемония открытия экскурсионного центра, после чего пилотная группа из 80 человек, главным образом журналистов, отправилась на осмотр достопримечательностей. Во время посещения объектов северокорейские пограничники практически не выходили из зданий. Во всех местах посещения строго соблюдаются карантинные меры, в достаточных количествах имеются дезинфицирующие средства. Ранее Пханмунчжом ежедневно посещали 4 группы по 80 человек, но из-за пандемии принято решение отправлять туда две группы по 40 человек в день. Изначально в ноябре планировалось лишь пять экскурсионных дней, но в связи с высоким наплывом желающих были добавлены ещё шесть дней. Таким образом, в этом месяце Пханмунчжом посетят в общей сложности 880 человек.