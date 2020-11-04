Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 45,6%

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 45,6%, что на 0,7% выше, чем неделю назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.504 жителей различных регионов страны, проведённого агентством Realmeter по заказу TBS в период со 2 по 4 ноября. Отрицательную оценку политике главы государства дали 49,6% респондентов, что на 1,3% ниже, чем на прошлой неделе. 4,8% опрошенных не определились с ответом. Разница между положительной и отрицательной оценками составила 4,0%, находясь в пределах статистической погрешности. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро снизился на 0,1%, составляя 34,7%. Рейтинг основной оппозиционной партии Сила народа понизился на 1,2%, составив 27,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.