Президиум ВНС КНДР утвердил закон о борьбе с курением

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В среду в Пхеньяне состоялось пленарное заседание Президиума Верховного народного собрания КНДР, на котором был принят Закон о борьбе с курением, а также внесены изменения и дополнения в Закон о предприятиях. Как сообщило агентство ЦТАК, Закон о борьбе с курением «устанавливает правила, которым должны следовать все учреждения, организации и граждане для защиты жизни и здоровья людей, обеспечения более культурной и гигиеничной среды обитания». Закон предусматривает ужесточение правового и социального контроля над производством и продажей сигарет, а также курением. Он определяет объекты, в которых курение запрещено. Это, в частности, «места для политического и идеологического просвещения, учреждения культуры, включая театры и кинотеатры, а также, образовательные и медицинские учреждения, предприятия общественного питания и общественный транспорт,- говорится в сообщении. Закон предусматривает штрафы за его нарушение. Поправки в Закон о предприятиях направлены на то, чтобы сделать предприятия «менее затратными и более эффективными в плане экономии энергии», а наёмных работников - «патриотами, которые считают экономию частью своих умственных качеств»,- сообщает ЦТАК.