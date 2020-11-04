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В РК зафиксировано рекордное за 13 суток количество местных случаев COVID-19

Write: 2020-11-05 13:26:37Update: 2020-11-05 18:29:59

Photo : YONHAP News

Количество новых случаев заражения COVID-19 в РК вторые сутки подряд превышает 100 человек. При этом 108 из 125 заразившихся 4 ноября –случаи местного происхождения. Это самый высокий показатель за последние 13 дней. Основная причина – групповые заражения в закрытых помещениях. В связи с непрекращающимся возникновением новых мелких очагов распространения инфекции карантинные власти неоднократно подчёркивали важность соблюдения индивидуальных мер предосторожности. С наступлением холодов представителям групп особого риска, куда входят дети до 9 лет, беременные женщины и пожилые люди старше 65 лет, противовирусные препараты будут назначаться в случае подозрения на грипп, независимо от результатов анализов. Лечение гриппа будет покрываться медицинской страховкой до официального выпуска предупреждения о начале эпидемии. Обсуждается возможность срочного внедрения тест-систем для одновременной диагностики COVID-19 и вируса гриппа. 
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