Количество смешанных браков в РК растёт третий год подряд

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Количество смешанных браков в РК увеличивается третий год подряд. Согласно данным Национального статистического управления, в 2019 году в РК зарегистрирован 24.721 брак южнокорейцев с иностранцами. Это на 948 браков (4,0%) больше, чем в предыдущем году. Доля смешанных браков составила 10,3% от общего количества браков, заключённых в прошлом году в РК. Она выросла на 1,1% по сравнению с 2018 годом. При этом в 69,3% случаев иностранкой является супруга. 17,2% - доля браков между гражданками РК и иностранными мужчинами, а оставшиеся 13,5% – браки с натурализовавшимися иностранцами. В прошлом году среди мультикультурных семей зарегистрированы 9.868 разводов, что на 386 (3,8%) меньше, чем год назад. Их доля среди всех разводов также сократилась на 0,5% и составила 8,9%. Количество новорождённых в мультикультурных семьях снижается в течение 7 лет подряд, однако их доля от общего числа рождений за прошлый год была самой большой за всю историю ведения статистики и составила 5,9%.