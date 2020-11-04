В РК обеспокоены ростом числа нападений пиратов в открытом море

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По данным министерства морского и рыбного хозяйства РК на 5 ноября, с начала этого года во всём мире произошло 132 нападения пиратов на морские суда, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Были похищены 85 моряков. В связи с этим правительство призывает экипажи южнокорейских судов, особенно, находящиеся в Западной Африке, соблюдать осторожность. Наибольшее количество нападений произошло в водах Западной Африки вблизи Нигерии, Бенина и Того. В этом году там зарегистрированы 44 случая, а количество похищений (80 человек) составило около 94% от общемирового. При этом трижды подряд заложниками оказывались граждане РК. В водах Сомали пиратских нападений не было с прошлого года благодаря активной деятельности подразделения «Чхонхэ» и сил ООН, однако отмечены три случая, когда корабли, стоящие на якоре в водах недалеко от Мозамбика на юге Сомали, подвергались нападениям. Кроме того, растёт активность пиратов в Сингапурском проливе. В связи с этим министерство морского и рыбного хозяйства РК подчеркнуло необходимость приложить все усилия для обеспечения безопасности.