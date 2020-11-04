Военные проверяют системы безопасности на межкорейской границе

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Южнокорейские военные приступили к проверке систем безопасности на межкорейской границе. После того, как северокореец беспрепятственно пересёк границу в южном направлении, возникли сомнения в их эффективности, сообщили в четверг в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Мужчина, личность которого не разглашается, был задержан через 14 часов после того, как он пересёк границу. При задержании он выразил намерение остаться на Юге. Поиски нарушителя начались после того, как технические средства контроля зафиксировали факт перехода военной демаркационной линии во вторник поздно вечером. Ограждение из колючей проволоки, через которое перелезал северокореец, было оборудовано звуковыми датчиками, которые не сработали. Системы безопасности будут проверены и в случае необходимости исправлены,- сообщил представитель штаба. Инспекционная группа выяснит также, отреагировали ли войска должным образом, когда было зафиксировано нарушение границы.