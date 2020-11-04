В РК продолжается рост числа новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 ноября в стране зарегистрированы 145 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.195. Таким образом, отмечается рост заболеваемости, учитывая, что 4 ноября были зарегистрированы 125, а 3 ноября - 118 новых случаев. Очаги инфекции периодически возникают в медицинских учреждениях. Не исключается появление нового крупного очага в Сеуле после того, как вирус был подтверждён у репортёра, освещавшего церемонию прощания с покойным председателем группы Samsung Ли Гон Хи, состоявшейся 26 октября. Её посетили не менее тысячи человек. Отмечен рост числа больных в городах Чхонан и Асан провинции Чхунчхон-Намдо, где местные власти приняли решение ввести уровень социального дистанцирования 1,5 по пятиуровневой шкале. Во всей стране действует первый уровень. За минувшие сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончался один человек, общее количество умерших - 476. Завершили лечение 86 человек, а общее число вылечившихся – 24.821 человек. Проходят курс лечения 1.898 человек, 50 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.