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В Корее

В 87 из 94 случаев не найдена связь между вакциной от гриппа и летальным исходом

Write: 2020-11-06 12:06:51Update: 2020-11-06 12:11:18

В 87 из 94 случаев не найдена связь между вакциной от гриппа и летальным исходом

Photo : YONHAP News

По состоянию на утро 5 ноября, получены 94 сообщения о смертных случаях после вакцинации от гриппа. Как сообщили в  Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, в 87 случаях причинно-следственная связь между вакциной и летальным исходом не выявлена. По остальным семи случаям осуществляется проверка. Сообщается, что четыре недавно подтверждённых случая смерти не были вызваны анафилактическим шоком и другими серьёзными побочными реакциям после прививки. Подтверждением является отсутствие серьёзных проблем со здоровьем среди лиц, привитых в тот же день вакциной из одинаковой партии. Между тем, начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён отметила сравнительно позднее начало сезона гриппа в этом году. Она призвала население страны не спешить с вакцинацией и сделать прививку при хорошем самочувствии. 
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