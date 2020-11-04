Спортивная деревня в уезде Чинчхон-гун открылась после восьмимесячного перерыва

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Спортивная деревня в уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто открыла свои двери спустя восемь месяцев. 120 спортсменов в шести видах спорта, включая спортивную гимнастику, бокс, тяжёлую атлетику, велоспорт, плавание и стрельбу, поэтапно были заселены в деревню. 10 ноября планируется провести заселение спортсменов по синхронному плаванию и художественной гимнастике. Позднее в деревню смогут въехать борцы и дзюдоисты. Руководство деревни намерено сочетать тренировки на территории спортивного объекта и за его пределами. Это объясняется необходимостью поддержания общего числа спортсменов в деревне на уровне 250 человек. В марте этого года Национальный олимпийский комитет Кореи принял временное решение о закрытии спортивной деревни по причине переноса летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, обусловленного пандемией COVID-19.