Сеул продолжит стремиться к денуклеаризации и миру в регионе

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Соглашение о перемирии в Корее – это не мирный договор, поэтому Корейская война не закончилась до сих пор. В этой связи Сеул не прекратит усилий, чтобы положить конец войне, добиться денуклеаризации и установить постоянный мир на Корейском полуострове. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам ежегодного международного форума мира, открывшегося в пятницу на острове Чечжудо. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн. Как отметил южнокорейский лидер, зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, в которых участвовала Северная Корея, продемонстрировали, что совместные усилия Сеула и Пхеньяна могут принести мир на Корейский полуостров. «Пережив вместе эпидемии и стихийные бедствия, Юг и Север неоднократно подтверждали, что они представляют собой единое сообщество», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Коснувшись участия Сеула в борьбе с изменением климата, он напомнил, что РК продолжит неуклонно двигаться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году.