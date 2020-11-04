РК, США и Япония договорились о продолжении сотрудничества

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун провёл в пятницу переговоры с коллегами из США Робертом О'Брайеном и Японии Сигеру Китамурой. Встреча прошла в формате видеоконференции. По словам официального представителя президента РК Кан Мин Сока, стороны договорились продолжить трёхстороннее сотрудничество независимо от исхода выборов президента США. В ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся безопасности, в том числе, денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове. Участники видеоконференции договорились сотрудничать по всем направлениям. Они обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове, обговорили план возобновления диалога с Пхеньяном. Кроме этого, стороны проинформировали друг друга о ситуации с COVID-19 , приняли решение укреплять сотрудничество в разработке поставок вакцин и лекарства от коронавируса в будущем.