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Политика

РК, США и Япония договорились о продолжении сотрудничества

Write: 2020-11-06 13:54:28Update: 2020-11-06 14:10:15

РК, США и Япония договорились о продолжении сотрудничества

Photo : YONHAP News

Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун провёл в пятницу переговоры с коллегами из США Робертом О'Брайеном и Японии Сигеру Китамурой. Встреча прошла в формате видеоконференции. По словам официального представителя президента РК Кан Мин Сока, стороны договорились продолжить трёхстороннее сотрудничество независимо от исхода выборов президента США. В ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся безопасности, в том числе, денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове. Участники видеоконференции договорились сотрудничать по всем направлениям. Они обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове, обговорили план возобновления диалога с Пхеньяном. Кроме этого, стороны проинформировали друг друга о ситуации с COVID-19 , приняли решение укреплять  сотрудничество в разработке поставок вакцин и лекарства от коронавируса в будущем. 
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