Мировые фондовые рынки демонстрируют рост

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Мировые фондовые рынки демонстрирует стремительные темпы роста, несмотря на продолжающуюся неопределённость вокруг президентских выборов в США. Индекс фондовой биржи Nasdaq поднялся почти на 4%, KOSPI – более чем на 2%. По мнению финансовых аналитиков, причина роста показателей объяснятся тем, что в скором времени Конгресс США примет новый пакет стимулов. Возможная стабилизация отношений между Вашингтоном и Пекином также сыграла немалую в этом роль. Тем не менее, остаётся некоторая неопределённость в связи с возможной подачей иска Дональдом Трампом относительно подсчёта голосов. Вместе с тем большое влияние на фондовый рынок оказывает состав Конгресса США. Ожидается, что большинство мест в Верхней палате займут представители Республиканской партии, даже если будущим президентом станет демократ Джо Байден. Данный факт снижает вероятность повышения налогов для корпораций и принятия антимонопольного законодательства в отношении крупных технологических компаний.