Сеул призывает Пхеньян не нагнетать напряжённость

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Если Пхеньян усилит напряжённость на Корейском полуострове, чтобы изучить намерения следующей администрации США, прежде чем она сформулирует свою политику, это будет «нежелательный выбор» для мира на Корейском полуострове. Об этом заявил в пятницу в своём выступлении на форуме мира министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Он призвал Пхеньян выполнять договорённости с Сеулом и Вашингтоном независимо от того, будет переизбран на пост президента США Дональд Трамп или новым президентом станет кандидат от демократов Джо Байден. Независимо от того, какая администрация придёт к власти, мирный процесс на Корейском полуострове будет продолжен,- подчеркнул Ли Ин Ён. Он выразил уверенность в том, что РК и США будут проводить последовательную политику в отношении Северной Кореи, находя мирное решение всех проблем путём диалога.