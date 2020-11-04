Ресторанам и кафе площадью свыше 150 кв. м предписано вести электронный учёт посетителей

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С 7 ноября вступает в силу предписание об обязательной электронной идентификации посетителей девяти типов приоритетных объектов общественного назначения. Об этом сообщил 6 ноября представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Рэ. Впервые включённые список рестораны и кафе, площадь которых составляет свыше 150 кв. м, получили временную отсрочку в срок до 6 декабря, - отметил он. По словам Сон Ён Рэ, у населения страны могут возникнуть опасения в связи с возможной утечкой персональных данных. В связи с этим приняты особые меры, в частности, невозможность копирования персонального QR-кода и автоматическое удаление данных по прошествии четырёх недель. Аналогичный срок хранения персональных данных действует и в отношении списков посетителей, заполняемых от руки. Начиная с 11 сентября, действует предписание указывать только муниципальный округ и номер телефона вместо имени посетителя.