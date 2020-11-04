РК и Узбекистан начали переговоры по торговому соглашению

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РК и Узбекистан укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. 6 ноября министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо провёл переговоры с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в рамках 10-го заседания двустороннего торгово-экономического комитета. Переговоры прошли в режиме видеоконференции. Стороны договорились о начале переговоров по подготовке торгового соглашения между странами. Оно представляет собой модель устойчивого сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, которая призвана укрепить двустороннее сотрудничество и внести вклад в развитие экономики развивающихся государств за счёт открытия рынков и использования опыта РК в сфере развития промышленности. Стороны договорились о тесном взаимодействии в целях достижения результатов по текущим совместным проектам. Узбекистан является третьим по важности торговым партнёром РК среди стран СНГ. Многие южнокорейские предприятия активно ведут бизнес в этой стране. Этим объясняется важность расширения торговых инвестиций.