Глава МИД РК отправилась с визитом в США

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8 ноября глава МИД РК Кан Гён Хва отправилась с визитом в США с целью ознакомиться с позицией Джозефа Байдена, победившего на президентских выборах. Нынешний визит, организованный по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео, продлится по 11 ноября. На 9 ноября намечена встреча глав МИД двух стран. Стороны, как ожидается, обозначат крепость двустороннего союза, а также обсудят вопросы денуклеаризации и закрепления мира на Корейском полуострове, тему укрепления сотрудничества. На встрече с журналистами в аэропорту Инчхон Кан Гён Хва заявила: «Это непростое время для отношений РК и США. Но мы продолжаем диалог по ситуации на Корейском полуострове и текущим вопросам двусторонних отношений». В ходе данного визита МИД РК намерен по возможности наладить контакт с представителями Джозефа Байдена. Помимо администрации Дональда Трампа, Кан Гён Хва намерена встретиться с представителями научных кругов и американского парламента. Она призовёт их к сотрудничеству и поддержке в вопросе укрепления союза РК и США, а также достижения подвижек в налаживании мира на Корейском полуострове. Помимо этого, Кан Гён Хва может встретиться с теми, кто, как предполагается, займёт должности, связанные с внешними отношениями и безопасностью, в администрации Байдена.