Президент РК выразил надежду на сотрудничество с Джо Байденом

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Президент Мун Чжэ Ин направил поздравительное послание избранному президенту США Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис, в котором выразил надежду на развитие отношений между Сеулом и Вашингтоном. «Я очень надеюсь работать с вами во имя наших общих ценностей, надеюсь на развитие наших двусторонних отношений»,- написал южнокорейский лидер в своём Twitter. Он использовал аккаунт в социальной сети вместо официального дипломатического канала, поскольку итоги президентских выборов в США официально не объявлены, а действующий президент Дональд Трамп не согласен с их итогами. Мун Чжэ Ин отправит Байдену официальное поздравление или позвонит ему после того, как в США будет объявлено о начале передачи власти. Джо Байден ранее назвал РК другом, а двусторонний альянс – кровным союзом. Байден является опытным политиком в сфере дипломатии, безопасности и международной стратегии. Он считает, что Север должен отказаться от ядерного оружия и решить проблему прав человека.