Глава МИД РК прибыла с визитом в США

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва прибыла в воскресенье в Вашингтон, где она проведёт переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео по двусторонним и региональным проблемам. Визит главы южнокорейского внешнеполитического ведомства проходит вскоре после того, как кандидат от демократов Джо Байден выиграл президентские выборы. Как полагают эксперты, это внесёт определённые изменения в контакты США с РК и другими союзниками, а также изменит пути решения северокорейской ядерной проблемы. Пока неизвестно, будет ли встречаться Кан Гён Хва с представителями команды избранного президента. Ранее Сеул заявлял, что он продолжит тесное сотрудничество с США ради установления прочного мира на Корейском полуострове, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Встреча главы южнокорейского МИД с госсекретарём США запланирована на понедельник. В ходе визита она также планирует встретиться с представителями Конгресса и научных кругов США.