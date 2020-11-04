Политические силы РК приветствуют победу Джо Байдена на выборах в США

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Южнокорейские политические партии заявили в воскресенье, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Сеулом и Вашингтоном. Как отметил в поздравительном послании, которое разместил в своём аккаунте в Facebook председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён, «РК и США будут продолжать тесно сотрудничать ради достижения мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире на основе их прочного союза». Главная оппозиционная партия Сила народа в своём заявлении отметила, что поддерживает американцев, «стоящих у истоков новой истории». Две страны на протяжении 70 лет вместе работали над построением либеральной демократии и рыночной экономики, и они будут продолжать работать над построением мира,- говорится в заявлении. Другие оппозиционные партии также выразили надежды на дальнейший прогресс в вопросах, касающихся будущего альянса Сеула и Вашингтона и решения северокорейской ядерной проблемы.