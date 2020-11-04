Ситуацию с COVID-19 не удаётся стабилизировать

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 ноября в стране зарегистрированы 126 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.553. Очаги инфекции периодически возникают в медицинских учреждениях и других местах скопления людей. За последние две недели около 36% новых случаев составили групповые инфекции, а в 13,7% случаев не удалось выявить источник заражения. В настоящее время в РК действует самый низкий, первый уровень социального дистанцирования по пятиуровневой шкале. Однако органы здравоохранения предупредили, что может быть введён уровень 1,5, если заболеваемость в ближайшие дни не снизится. Уровень 1,5 уже действует в городах Чхонане и Асане провинции Чхунчхон-Намдо, где отмечен рост числа больных. За минувшие сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались два человека, общее количество умерших – 480. Коэффициент смертности – 1,74%. Завершил лечение 61 человек, а общее число вылечившихся – 25.029 человек. Проходят курс лечения 2.044 человека, 57 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.