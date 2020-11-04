Джо Байден вряд ли вернётся к политике «стратегического терпения»

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Администрация избранного президента США Джо Байдена вряд ли вернётся к политике «стратегического терпения», которую осуществляла по отношению к Северной Корее администрация Барака Обамы. Об этом заявила в воскресенье в беседе с журналистами министр иностранных дел РК Кан Гён Хва после посещения Мемориала ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. РК должна продолжать развивать прогресс, достигнутый за последние три года,- отметила Кан Гён Хва. Хотя Байден и занимал пост вице-президента в администрации Обамы на протяжении восьми лет, его публичные заявления не свидетельствуют о том, что он будет проводить политику Обамы. В интервью агентству Ёнхап советник Байдена по вопросам внешней политики Брайан МакКеон сказал, что новая администрация США найдёт свой собственный подход к решению северокорейских проблем. Глава южнокорейского МИД находится в Вашингтоне с четырёхдневным визитом.