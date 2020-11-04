В северокорейской политике США ожидаются изменения

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С приходом в Белый дом Джо Байдена в северокорейской политике США ожидаются некоторые изменения. По данным дипломатического источника, избранный президент предостерегает от так называемого подхода «сверху вниз», который проявляет действующий президент Дональд Трамп. Поэтому он не будет встречаться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации Северной Кореи. С другой стороны, новый лидер может постепенно наладить сотрудничество не только со странами-союзниками США, но и с Китаем. В речи о своей дипломатической политике Байден 20 раз употребил слово «альянс». Всякий раз, когда упоминалась Южная Корея, он повторял важность двустороннего союза между Сеулом и Вашингтоном. В этой связи южнокорейское руководство считает, что новая администрация США учтёт рекомендации Сеула при определении своей политики в отношении Пхеньяна.