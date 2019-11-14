Страны Азиатско-Тихоокеанского региона завершили переговоры по ВРЭП

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15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона договорились заключить совместное крупное торговое соглашение. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Куок Зун, выступая в понедельник на брифинге для прессы перед открытием 37-го саммита государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страны региона завершили переговоры по Всеобъемлющему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП). Он отметил, что осталось завершить «внутренние процедуры» в странах-участницах переговоров. Подписание документа запланировано на 15 ноября. ВРЭП объединит десять стран-членов АСЕАН, а также РК, Китай, Японию, Австралию и Новую Зеландию. На долю этих стран приходится треть населения мира. Индия принимала участие в первоначальных переговорах, но решила не присоединяться к соглашению из-за опасений по поводу своего торгового дефицита.