Глава МИД РК и госсекретарь США договорились продолжать сотрудничество

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео договорились поддерживать тесное сотрудничество для обеспечения стабильной ситуации на Корейском полуострове. Как сообщили во вторник в южнокорейском МИД, участники переговоров, состоявшихся в понедельник в Вашингтоне, поделились оценками текущей ситуации в регионе и во всём мире, согласившись с необходимостью продолжения усилий по развитию двусторонних отношений, основанных на прочном военном альянсе. Они отметили важность поддержания мирного процесса на Корейском полуострове, продолжения диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран на различных уровнях. Кан Гён Хва и Майкл Помпео обменялись мнениями по нерешённым вопросам двустороннего альянса и ситуации на выборах нового главы Всемирной торговой организации. Как сообщили в госдепартаменте США, стороны обсудили двусторонние и региональные приоритеты, в том числе, совместную деятельность по обеспечению мира на Корейском полуострове и расширение сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона и Новой южной политики Сеула.