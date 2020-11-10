Премьер-министр РК призвал правительство «тесно общаться» с новой администрацией США

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Южнокорейское правительство должно «тесно общаться» с новой американской администрацией, чтобы продвигать мирный процесс на Корейском полуострове. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Он подчеркнул необходимость предотвращения возникновения «вакуума» в двустороннем сотрудничестве в сферах дипломатии и безопасности во время перехода власти в США. Чон Сэ Гюн призвал официальных лиц внимательно следить за потенциальными изменениями в политике США и развитием событий, связанных с результатами выборов. Он отметил, что следует ожидать больших изменений в торгово-экономической политике Вашингтона. В этой связи необходимо разработать меры по устранению их возможного отрицательного влияния на южнокорейскую экономику.