Безопасность межкорейской границы будет усилена

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные предпримут шаги по укреплению безопасности межкорейской границы. Как сообщил в четверг на брифинге представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, данное решение было принято после того, как на прошлой неделе северокорейский беженец беспрепятственно пересёк границу в южном направлении. Он находился на территории РК 14 часов, прежде чем был обнаружен и арестован. Военные проведут подробную ревизию системы безопасности границы, исключив так называемые «слепые зоны». Кроме того, будет проведена замена звуковых датчиков, установленных у проволочных заграждений. Они не сработали, когда беженец перелезал через данные заграждения. Комментируя данный инцидент, министр обороны РК Со Ук сказал, что не считает его свидетельством неэффективности мер обеспечения безопасности границы, хотя есть «некоторые моменты, которые необходимо исправить».