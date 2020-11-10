Судостроители РК – на первом месте в мире по объёму новых заказов

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Южнокорейские судостроители четвёртый месяц подряд занимают первое место в мире по объёму новых заказов, намного опережая своих китайских конкурентов. Согласно данным, предоставленным исследователем мирового рынка судостроения Clarkson Research Service, южнокорейские верфи получили в октябре новые заказы объёмом 720 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT), что составило 69% мирового объёма. На втором месте китайские, на третьем – финские судостроители. В период с января по октябрь общемировой объём заказов на морские суда составил 11 млн 560 тыс. CGT, что на 48% больше, чем за тот же период прошлого года. За этот период китайские судостроители оказались на первом месте – 5 млн 220 тыс. CGT или 251 судно. Это 45% общего объёма новых заказов. На втором месте южнокорейские, на третьем месте - японские судостроители.