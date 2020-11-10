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Культура

В РК показали считавшиеся утерянными древние буддийские картины

Write: 2020-11-10 16:14:56Update: 2020-11-10 18:47:38

Photo : YONHAP News

После Корейской войны из РК в США были вывезены буддийские картины эпохи Чосон – Ёнсанхвесандо (영산회상도) и Сивандо (시왕도). Через 66 лет их удалось вернуть на родину, и теперь они представлены публике в храме Синхынса в горах Сораксан. Длина Ёнсанхвесандо - 4 метра, высота – 3 метра. На ней изображён Будда, восемь бодхисатв и десять учеников. С двух сторон от основной картины размещаются по три небольших картины, на которых изображены десять королей, которые судят мёртвых в аду. Картина Ёнсанхвесандо была написана в 1755 году во время правления Ёнчжо, 21-го короля государства Чосон. Она показывает особенности буддийской живописи позднего периода эпохи Чосон. После того, как её вывезли в США, она была обнаружена 14 лет назад в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Тогда артефакт был разрезан на шесть частей. Южнокорейская буддийская секта Чогечжон заключила с музеем договор о возвращении картин. Они прибыли в храм Синхынса в августе этого года. Доступ к композиции будет открыт по декабрь. 
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