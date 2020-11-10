В РК численность занятого населения сокращается восьмой месяц подряд

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В октябре в РК численность занятого населения составила 27 млн 88 тыс. человек. Это на 421 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечается на протяжении последних восьми месяцев. Такие данные приводятся в докладе Национального статистического управления от 11 ноября. Число безработных выросло на 164 тыс. до 1 млн 28 тыс. человек. В целом уровень безработицы вырос на 0,7%, составив 3,7%. Это самый высокий показатель за октябрь с 2000 года. Число занятых среди молодёжи до 30 лет снизилось на 240 тыс. человек в годовом исчислении. Наибольшее сокращение рабочих мест отмечается в ресторанном и гостиничном бизнесе (227 тыс.), в оптово-розничной торговле (188 тыс.), в сфере образования и услуг (100 тыс.). Между тем, в сфере государственного управления, национальной обороны число рабочих мест увеличилось на 123 тыс., а в сфере здравоохранения и социального обеспечения - на 105 тыс.