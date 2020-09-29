Главы РК и Великобритании обсудили вопросы сотрудничества

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Во вторник президент РК Мун Чжэ Ин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили пути развития двусторонних отношений и сотрудничества в области изменения климата. Борис Джонсон пригласил Мун Чжэ Ина принять участие в саммите Большой семёрки, который состоится в Великобритании в следующем году. Мун Чжэ Ин выразил признательность за приглашение, а также пригласил премьер-министра Великобритании на предстоящий Второй саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле к концу следующего года. Глава РК отметил, что в следующем году в Лондоне состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) и Великобритания играет лидирующую роль в борьбе мирового сообщества с изменением климата. Он также упомянул план своего правительства по переходу к 2050 году к углеродной нейтральности в рамках борьбы с изменением климата, выразив надежду на сотрудничество в этом вопросе. Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме этого, Мун Чжэ Ин призвал Великобританию продолжать поддерживать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. В свою очередь, Борис Джонсон пообещал полную поддержку политики южнокорейского правительства.