Глава разведки РК встретился с премьером-министром Японии

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10 ноября директор Национальной службы разведки РК Пак Чи Вон, накануне прибывший с визитом в Токио, встретился с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Это первая встреча представителя южнокорейского правительства высокого уровня с главой Японии после того, в сентябре Ёсихидэ Суга занял пост премьер-министра. Стороны обсудили наиболее актуальный вопрос двусторонних отношений, касающийся принудительной трудовой мобилизации корейцев во время Второй мировой войны, а также вопрос проведения в этом году трёхстороннего саммита с участием РК, КНР и Японии. В ходе встречи Ёсихидэ Суга повторил позицию о том, что решение южнокорейского Верховного суда о возможности ареста активов японских компаний на территории РК не должно нанести ущерб японскому бизнесу. Напомним, ранее Верховный суд принял такое решение с целью выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации.