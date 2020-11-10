Ситуация с COVID-19 остаётся не стабильной

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 ноября в стране зарегистрированы 146 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.799. Число новых случаев инфекции сохраняется на уровне ста и выше четвёртый день подряд. Очаги инфекции периодически возникают в медицинских учреждениях и других местах скопления людей. В этой связи органы здравоохранения рассматривают возможность повышения уровня социального дистанцирования. В настоящее время по всей стране действует самый низкий, первый уровень по пятиуровневой шкале, но в ближайшее время может быть введён уровень 1,5. Он уже действует в городах Чхонане и Асане провинции Чхунчхон-Намдо, в городе Вончжу провинции Канвондо и городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо. За минувшие сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались 2 человека, общее количество умерших – 487. Коэффициент смертности – 1,75%. Завершили лечение 106 человек, а общее число вылечившихся – 25.266 человек. Проходят курс лечения 2.046 человек, 49 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.