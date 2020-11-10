Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Celltrion представила лекарство от COVID-19

Write: 2020-11-11 15:29:09Update: 2020-11-11 17:04:01

Celltrion представила лекарство от COVID-19

Photo : YONHAP News

Лекарство от COVID-19 компании Celltrion доказало свою эффективность в ходе клинических испытаний первой фазы. Препарат на основе антител под кодовым названием CT-P59 полностью уничтожает коронавирус в течение четырёх-пяти дней. Об этом стало известно 11 ноября в ходе интервью с генеральным директором Gelltrion Group Со Чжон Чжином. По сообщениям компании Celltrion, такими стали результаты клинических испытаний первой фазы с участием больных с лёгкой степенью заболевания. В настоящее время специалисты компании проводят испытания второй и третьей фазы. В случае удачного завершения испытаний второй фазы в этом году, в декабре планируется подать заявку на получение лицензии от Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. На данный момент компания располагает запасами лекарства в объёме - 100 тыс. доз. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >