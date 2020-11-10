Глава МИД РК встретилась с представителями избранного президента США Джо Байдена

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Вашингтоне, провела встречу с сенаторами от Демократической партии Крисом Кунсом, Крисом Мёрфи и другими представителями избранного президента США Джо Байдена. В ходе переговоров глава внешнеполитического ведомства подчеркнула необходимость скорейшего возобновления северокорейско-американских переговоров и обозначила позицию южнокорейского правительства в вопросах достижения мира на Корейском полуострове. Об этом стало известно 10 ноября по местному времени в ходе беседы министра с журналистами. Сообщается, что Кан Гён Хва в ходе встречи с сенаторами выразила надежду на скорейшее налаживание взаимодействия с администрацией Джо Байдена, указав на большой опыт сотрудничества администрации Демократической партии США и правительства РК по вопросам налаживания мира на Корейском полуострове. Ранее, 10 ноября, Кан Гён Хва провела встречу с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Они сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в целях развития отношений между РК и США, а также достижения мира на Корейском полуострове.