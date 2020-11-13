С 13 ноября нарушители масочного режима будут подвергаться штрафу

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В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний, начиная с 13 числа за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте будет взыматься штраф в размере 100 тыс. вон (90 долларов). Помимо этого ношение масок обязательно на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как колл-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек. К использованию допускаются только маски, сдерживающие микрокапли. К ним относятся хирургические маски, респираторные маски классов KF94/KF80 и KF-AD, одобренные Управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. При отсутствии одобренной маски допускается использование тканевых и одноразовых масок, закрывающих полностью рот и нос. Однако маски из сетчатого материала и клапанные маски признаваться не будут. Прикрытие лица одеждой также будет считаться нарушением масочного режима. Неправильное ношение маски, при котором рот или нос не покрываются полностью, также повлечёт за собой штраф. От штрафа могут быть освобождены лишь лица младше 14 лет, лица, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, либо не способны самостоятельно надеть маску.