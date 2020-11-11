РК и США подтвердили приверженность альянсу и построению мира в регионе

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«Мы подтвердили нашу твёрдую приверженность прочному союзу между РК и США, а также мирному и процветающему Корейскому полуострову», - написал в четверг в своём Twitter президент РК Мун Чжэ Ин после телефонного разговора с избранным президентом США Джо Байденом. Южнокорейский лидер обещал активизировать сотрудничество с США в решении глобальных проблем, включая борьбу с COVID-19 и изменение климата. Это был первый разговор с избранным президентом США. Ранее Мун Чжэ Ин выступил с заявлением, в котором выразил надежду на укрепление союза между двумя странами и продолжение двустороннего партнёрства в денуклеаризации Корейского полуострова и построении мира в регионе. В свою очередь, Джо Байден заявил, что в качестве президента будет работать над дальнейшим укреплением отношений США со своими традиционными союзниками, включая РК.